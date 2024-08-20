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        Evin odalarına kurdukları serada uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

        Kilis'te, evin odalarına sera düzeneği kurarak esrar yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:02 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:19
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        Evin odalarına kurdukları serada uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı
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        Kilis'te, evin odalarına sera düzeneği kurarak esrar yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekrem Çetin ve Hürriyet mahallelerindeki adreslere baskın düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Aramalarda bazı odalarda seyyar gardırop görünümlü, içerisi seracılıkta kullanılan ekipmanlarla şekillendirilen düzenekler ele geçirildi. Düzeneklerin içerisinde saksılarda esrar yetiştirildiği tespit edildi.

        Gözaltına alınan M.E.D ve M.A.S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Operasyonda 9 kök kenevir, 21 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 pompalı tüfek, 3 hassas terazi ile kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan ısıtıcı, hava ölçer, akümülatör ve öğütücü malzemeleri ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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