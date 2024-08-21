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        Fabrika Voleybol'un yeni okulu Kilis'te açıldı

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 36. okulu Kilis'te hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:49
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        Fabrika Voleybol'un yeni okulu Kilis'te açıldı
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        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 36. okulu Kilis'te hizmete girdi.

        Kilis'te açılan okulda 6-16 yaşlarındaki 30 çocuk eğitim alıyor. Çocuklar, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek donanıma sahip okulda aldıkları eğitimle hayallerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

        Kilis Fabrika Voleybol antrenörü Eyüp Dölek, AA muhabirine, 2013'te Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan Fabrika Voleybol'un 6-16 yaşındaki çocukları voleybolla tanıştırmayı ve ülkedeki lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedeflediğini söyledi.

        Fabrika Voleybol'un 36. okulunun Kilis'te açıldığını anlatan Dölek, "Projenin amacı voleybolda olabildiğince çok çocuğa dokunabilmek, daha çok çocuğu bu spora teşvik edebilmektir. Yaş skalası 6-16 aralığındadır. Ancak bizim için 7,8 ve 9 yaşlarındaki çocuklar daha önemlidir. Biz de TVF'nin katkılarıyla Kilis'te bu okulu açarak profesyonel sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Çocuklardan Emine Ecrin Aşir, voleybolu fiziksel açıdan kendisi için uygun ve eğlenceli bir spor olduğu için tercih ettiğini dile getirdi. Emine Ecrin, "Filenin Sultanları" gibi profesyonel bir sporcu olma hedefinin olduğunu ifade etti.

        Ahmet Eren Topal da voleybolu severek oynadığını kaydetti.

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