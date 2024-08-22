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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te 10 ay ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:35
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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te 10 ay ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmalar kapsamında yakalanan 11 şüpheliden 4'ünün 10 ay ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

        Firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        Diğer 7 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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