Kilis'te emekliler moral gecesinde buluştu

Kilis SGK İl Müdürlüğü koordinasyonunda 2024 emekliler yılı etkinlikleri kapsamında emeklilere moral gecesi düzenlendi.

SGK'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SGK İl Müdürü Ahmet Avcı, emekliler yılı boyunca emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirme faaliyetlerini kapsayan tüm kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve tüm paydaşlarla emeklilerin yanında olacakları bildirildi.