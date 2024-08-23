Kilis'te emekliler moral gecesinde buluştu
Kilis SGK İl Müdürlüğü koordinasyonunda 2024 emekliler yılı etkinlikleri kapsamında emeklilere moral gecesi düzenlendi.
Kilis SGK İl Müdürlüğü koordinasyonunda 2024 emekliler yılı etkinlikleri kapsamında emeklilere moral gecesi düzenlendi.
SGK'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SGK İl Müdürü Ahmet Avcı, emekliler yılı boyunca emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirme faaliyetlerini kapsayan tüm kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve tüm paydaşlarla emeklilerin yanında olacakları bildirildi.
Emekli vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Avcı, "Bu tür etkinliklerle, emeklilerin hayatına pozitif bir katkı sunmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.
Gecede yerel sanatçılar tarafından sunulan müzik dinletisi, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan da katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.