Kilis'te Kent Lokantası açıldı

Açılışa CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç ile Hasan Öztürkmen, CHP Kilis İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Bilecen, "İlk kent lokantamızı çok şükür burada açmış bulunuyoruz. Söz vermiştik, sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Belediye olarak uzun zamandır kullanılmayan tesisleri halkımızın hizmetine tekrar açıyoruz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

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