Kilis'te dilenci operasyonu
Kilis'te düzenlenen dilencilik operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kilis'te düzenlenen dilencilik operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Zabıta ekipleri denetimde Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde dilencilik yapan F.A'yı yakalandı.
Üzerinden 9 bin 922 lira çıkan F.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı.
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