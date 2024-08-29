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        Kilis'te 21 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:55
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        Kilis'te 21 firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 28 Temmuz - 28 Ağustos tarihlerinde çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, aranan 53 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında haklarında 3 ay ila 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 21 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Diğer 32 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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