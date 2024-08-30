Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlanıyor

        Kilis ve Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:55 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis ve Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kilis'te Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Vali Tahir Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir onur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, şöyle konuştu:

        "1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. 30 Ağustos 1922, Türk milletinin vatanına olan bağlılığının, azminin ve kararlılığının en büyük göstergelerinden biridir."

        Şahin, daha sonra davetlilerle sohbet edip bayramlarını kutladı.

        Zafer Bayramı için hazırlanan özel pasta protokol üyelerince kesildi.

        Programa Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Garnizon Komutan Vekili Albay Coşkun Karaca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ve kurum müdürleri katıldı.

        - Malatya

        Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Vali Seddar Yavuz, büyük milletler her zaman krizlerden çıkmayı ve büyük liderler yetiştirmeyi başarmış milletler olduğunu söyledi.

        Tarihteki en büyük milletlerden bir tanesinin Türk milleti olduğunu anlatan Yavuz, "Bizim adımız Türk ve Türk milletiyiz, bunla her daim onur ve gururluyuz. Bağrında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkarmış ve Kurtuluş Savaşı sonunda da genç yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Devletin kurulmasının en önemli adımlarından biri tanesi bugün kutladığımız zafer." diye konuştu.

        Vali Yavuz, Kurtuluş Savaşının eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.

        Resepsiyona CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, kamu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?

        Benzer Haberler

        Kilis'te orman yangınlarına "bidonlu" önlem
        Kilis'te orman yangınlarına "bidonlu" önlem
        Kilis'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Kilis'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 yaralı
        Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 yaralı
        Kilis'te depremin ardından yapılan köy evlerinin hak sahiplerine teslimine...
        Kilis'te depremin ardından yapılan köy evlerinin hak sahiplerine teslimine...
        Kilis Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kilis Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kilis'te 21 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te 21 firari hükümlü yakalandı