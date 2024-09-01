Kilis'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.H.P. yönetimindeki 33 HS 893 plakalı hafif ticari araç, Kilis-Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde B.U. idaresindeki 31 ALP 790 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki O.D. ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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