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        "Kilis horoz karası" üzümünde hasat sürüyor

        Kilis'te kentin adıyla özdeşleşen "Kilis horoz karası" üzümünün hasadı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:04 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:04
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        "Kilis horoz karası" üzümünde hasat sürüyor
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        Kilis'te kentin adıyla özdeşleşen "Kilis horoz karası" üzümünün hasadı devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte 123 bin dekar alanda sofralık, şaraplık ve kurutmalık olarak üzüm yetiştiriliyor.

        Merkeze bağlı Kocabeyli köyünde üretim yapan Mehmet Çelebi, AA muhabirine, ürünü yaş ve kuru olarak piyasaya sürdüklerini ifade etti.

        Çelebi, 57 dönümde yaklaşık 150 ton yaş üzüm, 35 ton kuru üzüm rekoltesi beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Hasadımız devam ediyor. Bu yıl rekolte iklim şartları ve havaların sıcak olmasından dolayı yüzde 50 oranında düştü. Kesilen üzümleri sodalı suda beklettikten sonra yere seriyoruz. Üzümler 7 ile 10 gün arasında kuruyarak satışa hazır hale geliyor. Kuru üzümün kilogramı 150 TL'den satılıyor, bu da çiftçi için iyi bir fiyat."

        İşçilerden Derya Özbay, sıcak havaya karşın ekmek parası için çalışmak zorunda olduklarını belirterek, sabah erken saatlerde başlayan mesailerinin öğle saatlerine kadar sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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