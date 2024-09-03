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        Kilis'te kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:11
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        Kilis'te kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1-31 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, 4 tabanca, 234 fişek, 1 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 14 elektronik sigara, 3 cep telefonu, 3 bin 240 paket sigara, 150 puro, 33 litre sahte içki, 2 sahte para, 15 kilogram çay, 14 bin 764 tıbbi ilaç, 139 bin 220 makaron ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Öte yandan yakalama emri bulunan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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