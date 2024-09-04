Kilis'te 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kilis'in Elbeyli ilçesinde yapılan denetimlerde, 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde yapılan denetimlerde, 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, durumundan şüphelenilen 2 araçta arama yapıldı. Kontrollerde 510 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araç sürücüleri B.O.Y ve H.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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