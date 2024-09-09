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        Kilis'te okul çevresindeki işletme ve servisler denetlendi

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okulların çevresindeki işletmeler ve öğrenci servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:41
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        Kilis'te okul çevresindeki işletme ve servisler denetlendi
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        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okulların çevresindeki işletmeler ve öğrenci servisleri denetlendi.

        Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda 36 devriye ve 214 personel ile 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla denetimler arttırıldı.

        Özellikle okul çevresinde yer alan bakkal ve büfe türü işletmeleri ziyaret eden ekipler, işletme sahiplerine ve okul idarelerine çocukların okullarda emniyet ve güven içerisinde eğitim yapmalarını sağlayacak önlemleri anlattı.

        Yavuzlu köyündeki Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, okul idarecileriyle öğrencilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulundu. Servisleri de denetleyen ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

        Çalışmaları yerinde inceleyen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, öğrencilere başarılar diledi.

        Yavuzlu köyü muhtarı Bekir Mülayım da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, jandarma personeline teşekkür etti.

        7. sınıf öğrencisi Zehra Kör de okulun ilk gününde heyecanlı olduğunu belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Ekipler daha sonra köpek unsurlarıyla gösteriler yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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