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        Kilis'te İlköğretim Haftası kutlandı

        Kilis'te İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:17 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:19
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        Kilis'te İlköğretim Haftası kutlandı
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        Kilis'te İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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