Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te 930 sosyal konutun kurası çekildi

        Kilis'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 930 sosyal konutun kuraları çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:31 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te 930 sosyal konutun kurası çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 930 sosyal konutun kuraları çekildi.

        TOKİ Başkanlığı tarafından merkeze bağlı Atatürk ve Deveciler mahallelerinde yapımına devam edilen projenin hak sahibi ve konut belirleme kurası, 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda çekildi.

        TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, törendeki konuşmasında, ülke genelinde sosyal konut inşa ederek halka uygun fiyatlar ve ödeme koşullarıyla barınma ihtiyacını karşılama imkanı sunduklarını aktardı.

        Yapılan konutların sadece ev değil aynı zamanda sosyal donatılarla ve medeni yaşam standartlarını da sağlayan konutlar olduğunu aktaran Karaca, Kilis'te kurası çekilen 930 konut için 14 bin 751 geçerli başvurunun olduğunu bildirdi.

        Kilis Valisi Tahir Şahin ise kısa sürede yapılan 930 konutun kura çekimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da projenin şehre hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından kura çekilerek hak sahipleri belirlendi. Kurada isimleri çıkan vatandaşlar heyecan yaşadı.

        Çekilişte ismi okunan 51 yaşındaki Türkan Güneş, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yıllardır kirada oturuyordum, evim yoktu. Kurada ismim çıkması beni çok mutlu etti. Bu mutluluğu tarif edemiyorum. Allah herkese böyle mutluluklar nasip etsin." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        "Senetli satışlar geri döndü"
        "Senetli satışlar geri döndü"
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Kilis'te İlköğretim Haftası kutlandı
        Kilis'te İlköğretim Haftası kutlandı
        Kilis'te okul çevresindeki işletme ve servisler denetlendi
        Kilis'te okul çevresindeki işletme ve servisler denetlendi
        Kilis'te deve kuşu bulundu
        Kilis'te deve kuşu bulundu
        Kilis'te sahipsiz deve kuşu yakalanarak koruma altına alındı
        Kilis'te sahipsiz deve kuşu yakalanarak koruma altına alındı
        Kilis'te kırmızı biberde hasat ve kurutma mesaisi başladı
        Kilis'te kırmızı biberde hasat ve kurutma mesaisi başladı
        Kilis'te 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Kilis'te 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi