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        Kilis'ten Sudan'a insani yardım malzemesi yüklü 50 tır gönderildi

        Kilis'te, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği 50 tır, Sudan'a gönderilmek üzere yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:29 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:29
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        Kilis'ten Sudan'a insani yardım malzemesi yüklü 50 tır gönderildi
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        Kilis'te, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği 50 tır, Sudan'a gönderilmek üzere yola çıktı.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, düzenlenen törende gazetecilere, yardımların Sudan halkının sıkıntılarının bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla hazırlandığını söyledi.

        Yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Alaca, şöyle konuştu:

        "Sudan'da 1 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, 25 milyon kişinin yaşadığı yeri terk etmesine sebep oldu. Ülkede 9 milyonu çocuk olmak üzere 25 milyondan fazla kişi acil yardıma muhtaç. İHH olarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Kilis İnsani Yardım Vakfı olarak 50 konteynerlik insani yardım malzemesini bölgeye göndereceğiz. İHH ve Kuveyt merkezli KSR kurumu organizasyonuyla yola çıkacak yardım gemisi aracılığıyla gıda, hijyen ve barınma malzemeleri içeren 50 konteyneri tırlarla Kilis'ten yolluyoruz. Çevre illerden de 100 konteyner olmak üzere toplamda 150 konteynerlik yardımı Sudan halkına ulaştıracağız."

        Konuşmanın ardından yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, Sudan'a gönderilmek üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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