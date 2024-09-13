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        Kilis'te ASKOM toplantısı yapıldı

        Kilis'te, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:40 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:41
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        Kilis'te ASKOM toplantısı yapıldı
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        Kilis'te, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

        Kilis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, işleyişteki aksaklıkların tespiti, iller arası hasta sevk koordinasyonunun devamlılığının sağlanması, hastane yatak kapasiteleri ve doluluk oranlarının doğru tespiti konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, hastaların iyi bir hizmet alabilmesi için hizmet sunucular arasında koordinasyon ve işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

        Söylemez, toplantının daha iyi işler yapılmasına vesile olmasını temenni etti.

        Toplantıya, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa sağlık müdürleri ile acil sağlık hizmetleri başkanları ve ilgililer katıldı.

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