Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlar denetlendi

Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri habersiz olarak düzenledikleri denetimlerle bağlı kuruluşları yakından inceliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürlüğü tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detayın mercek altına alındığını ve bu sayede eksikliklerin daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemlerin alındığını belirtti.