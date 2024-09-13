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        Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlar denetlendi

        Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri habersiz olarak düzenledikleri denetimlerle bağlı kuruluşları yakından inceliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:52
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        Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlar denetlendi
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        Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri habersiz olarak düzenledikleri denetimlerle bağlı kuruluşları yakından inceliyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürlüğü tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler sürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detayın mercek altına alındığını ve bu sayede eksikliklerin daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

        Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi, niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunduğunu aktaran Çalğan, denetimlerde daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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