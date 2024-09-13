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        Kilis Valisi Şahin kentteki asayiş rakamlarını değerlendirdi

        Kilis Valisi Tahir Şahin, son 3 ayda 177 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:56 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:59
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        Kilis Valisi Şahin kentteki asayiş rakamlarını değerlendirdi
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, son 3 ayda 177 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini bildirdi.

        Vali Şahin, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısının ardından gazetecilere, kentteki suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

        Bu kapsamda yürütülen çalışmalar kapsamında son 3 ayda 177 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini aktaran Şahin, göçmen kaçakçılığına yönelik 5 operasyon düzenlendiğini, yakalanan 15 organizatörden 12'sinin tutuklandığını kaydetti.

        Uyuşturucuyla mücadeleyi önemsediklerini vurgulayan Şahin, "Uyuşturucuyla mücadelede son 3 ayda, 182 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 42 şahıs gözaltına alındı. Bunların 33’ü tutuklandı. 9 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi." diye konuştu.

        Kilis'te 3 aylık dönemde 97 bin 712 araç ve 23 bin 614 motosiklet sorgulandığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Meydana gelen 369 trafik kazasında maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, 441 vatandaşımız da yaralanmıştır. Trafik kurallarının ihlali dolayısıyla 10 bin 704 adet trafik cezası uygulanmıştır. Trafik eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında bin 200 vatandaşımıza ulaşılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda görev yapan 637 çalışanımıza Genel Trafik ve Trafik Güvenliği Eğitimi verilmiştir."

        Vali Şahin, ailelere seslenerek küçük yaştaki çocukların motosiklet kullanımının önlenmesi noktasında destek istedi.

        Toplantıya İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun ile diğer ilgililer katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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