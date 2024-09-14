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        Narin Güran'ın adı Kilis'te bir parka verildi

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:34 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:44
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        Narin Güran'ın adı Kilis'te bir parka verildi
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

        Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narin'in ismi Barış Mahallesi'nde yapılan parkta yaşatılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, hayattan, okulundan, sevdiklerinden ve oyunlarından koparılan Narin'in isminin parkta daima anılacağını belirtti.

        Narin'i unutmayacaklarını aktaran Bilecen, şunları kaydetti:

        "Bizim mücadelemiz, çocuklarımızın üzerine uzanan karanlık ellere ve zihniyetlere karşı. Narin'i asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Diyarbakır'dan Kilis'e, Edirne'den Kars'a kadar her bir çocuğun hak ettiği gibi, güven içinde çocukluğunu yaşayabilmesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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