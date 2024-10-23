Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
N.G. yönetimindeki 27 ARU 469 plakalı otomobil, Şıh Mehmet Mahallesinde R.D. idaresindeki 27 Z 9821 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki B.Y. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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