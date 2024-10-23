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        Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:03
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        Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        N.G. yönetimindeki 27 ARU 469 plakalı otomobil, Şıh Mehmet Mahallesinde R.D. idaresindeki 27 Z 9821 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki B.Y. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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