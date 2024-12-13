Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:29 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Türkiye'ye 7 yıl önce sığınan Muhammet Velit Bitar (26), AA muhabirine, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

        Bitar, "Savaştan dolayı Türkiye'ye geldim ama artık savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Ailem Suriye'de, ben tek başıma gelmiştim. Burada evlendim, çocuğum oldu ve ailemi alıp ülkeme dönüyorum." dedi.

        Çocuklarını ülkesinde büyüteceği için mutlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki Mustafa Serhan ise "Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum, bize sahip çıktı. Bizim Türkiye'ye can borcumuz var. Ülkemize gideceğim için çok mutluyum. Zalim Esed gittikten sonra herkes mutlu olur. Zalimle yaşanmaz." diye konuştu.

        Kevser Allusi (12) da Türkiye'de eğitim gördüğünü anlatarak, "Çok çalışkan bir öğrenciydim. Öğretmenim ve arkadaşlarım beni çok severdi." ifadelerini kullandı.

        Bebekken Türkiye'ye geldiklerini dile getiren Allusi, "Suriye'yi ilk defa göreceğim için çok mutluyum. Orada akrabalarım var, onları göreceğim. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

        10 yaşındaki Bilal İsaf da "Savaş bitti, artık memlekete gideceğim. Türkiye'yi özleyeceğim, teşekkürler Türkiye." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Terör örgütü PKK/YPG'nin göçe zorladığı Tel Rıfatlı Mustafa ülkesine döndü
        Terör örgütü PKK/YPG'nin göçe zorladığı Tel Rıfatlı Mustafa ülkesine döndü
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklar vatanlarını ilk kez görecek
        Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklar vatanlarını ilk kez görecek
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Suriyeli çocuklar ailelerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor
        Suriyeli çocuklar ailelerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor