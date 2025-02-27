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        Kilis'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı başladı

        Kilis'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:20
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        Kilis'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı başladı
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        Kilis'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı başladı.

        Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, çalıştayın aile ve evlilik kurumunun korunması ile güçlendirilmesi adına son derece önemli olduğunu vurguladı.

        Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında hazırlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında çalıştayın düzenlendiğini ifade ederek, "Güçlü bir millet, güçlü bir aileden oluşur. Aile, toplumun çelik çekirdeği, özü, nüvesi ve güç kaynağıdır. İnsan aile içinde doğar, ailede huzura erer, aile fertleri arasında kendini güvende hisseder, hayata ailesiyle birlikte hazırlanır." dedi.

        Şahin, aile yapısını korumak ve güçlendirmek için ortak akıl ve iş birliği içinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan da, 2025 yılının ailenin korunması ve güçlendirilmesi için bir milat niteliği taşıdığını kaydetti.

        Kentte gün boyunca sürecek olan çalıştay, protokol konuşmalarının ardından akademisyenler ve alanında uzman isimlerin sunumlarıyla devam edecek.

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        Galeri

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