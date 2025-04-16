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        Kilis'te kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

        Kilis'te kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:48
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        Kilis'te kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Kilis'te kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması"na yönelik çalışmalar kapsamında, Oylum Mahallesi'nde B.Ş, Ş.C, A.G, O.Ç, D.G. ve A.C'yi izinsiz kazı yaparken yakaladı.

        Bölgede kazı malzemesi ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlılar işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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