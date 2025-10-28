Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:53 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:53
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında merkeze bağlı Gülbaba köyünde şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, 283 kök Hint keneviri 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 2 tabanca ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ç. tutuklanırken H.Ç. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

