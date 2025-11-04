Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kilis'te otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 04.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:11
        Kilis'te otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kilis'te otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.K. idaresindeki 31 BAC 784 plakalı panelvan, Helvacıoğlu Mahallesi'nde M.B. yönetimindeki 31 GV 180 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan yan yattı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Araçlarda bulunan Elken U, Erkan U, V.M.B. ve G.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

