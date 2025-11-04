Kilis'te otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kilis'te otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki 31 BAC 784 plakalı panelvan, Helvacıoğlu Mahallesi'nde M.B. yönetimindeki 31 GV 180 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan yan yattı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçlarda bulunan Elken U, Erkan U, V.M.B. ve G.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
