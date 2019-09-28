Kilis’in içme suyu problemi çözüldü Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kilis’te

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kilis’in içme suyu problemi çözüldü Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kilis’te

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'in içme suyu problemini çözdüklerini söyledi.

Kilis’in içme suyu problemi çözüldü Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kilis’te

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis’in içme suyu problemini çözdüklerini söyledi.
Bakan Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektörü değerlendirme toplantısı sonunda düzenlediği bazın toplantısında, Suriyeli vatandaşlarından kaynaklanan içme suyu problemi olduğunu ifade ederek, “Geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet hiçbir masrafı düşünmeden çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük. Kilis tabii bizim için son derece önemli bir ilimizdir. Aslında 2011’e kadar da sınır ticareti ile bilinen, bundan sonrasında ticaretinde ağırlık olarak geçiren bir ilimiz olmasına rağmen, Kilis bugün kendini de Tarım Hayvancılık ve diğer alanlarda da ispat ettiğini görmüş olduk. Tabii ki Kilis’e de bir pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor” dedi.
“Kilis nüfusundan fazla Suriyeli barındırıyor”
Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü biz kendi nüfusundan daha fazladır nüfusu burada misafir ediyor. Suriyeli vatandaşlarımız misafir ediyor. İmkanları kısıtlı olmasına rağmen aynı Anadolu insanı gibi yüzlerce yıldır ülkemiz topraklarında, bizim yaptığımız gibi kendi ekmeğini sofrasında dönüşen hemşehrilerimize vatandaşlarımıza karşı karşıyayız. Bu anlamda Biz bakanlık olarak Kilis’e mutlaka diğer illerimizde nasıl davranıyorsa bir adım önde davranma mecburiyetini his ederiz. Biz her ne kadar 81 ilin Bakanlığı olsak da bazı illerimize öncelikle almamız gerekiyor. Ziyaretimizde aslında benim ve bakanlık bürokratlarını için önemi ve değeri yerinde olarak, bu tespiti yapmış olmak ve bundan sonra Kilis’e de normalde verdiğimiz önemden daha fazla bir önem vermemiz gerektiğinde görüyorum. Tabii ki aslında çok şeyler yapıldı. Kilis’e Devlet Su İşleri olarak özellikle, son 17 yılda birçok yatırım getirdi. Özellikle Suriyeli vatandaşlarımızdan kaynaklanan içme suyu probleminiz vardı, geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet hiçbir harcanacak parada taşınmadan çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük. Afrin barajından gelen ishali hattımızın da ihalesinde geçen sene çok hızlı bir şekilde başlayıp, neredeyse bitirme aşamasına geldik ve sene sonunda da bitiriyoruz. Narlıca ve Yeni yapan kaynak sularına Kilis’in getirdik. Konak göletinin suyuna Kilis’te getirdik. Kilis’e 5 bin metreküp depo yaptık, üst katları su araştırmak için pompa istasyonu yaptı. Kayacık Barajı ve Kayacık sulaması inşaatını tamamladık. Afrin barajını yaptık, Yukarı Afrin Barajını yaptık, içme suyu isale hattının inşaatına bitirme aşamasına getirdik. 52 bin metreküplük ikinci bir arıtman yapacağız. Çünkü bu arıtmada Kilis’in ihtiyacı ve bu arıtmanın sularından da tarımsal sulamada faydalanıyor olacağız. Yıllardır yılan hikayesine dönen sapkanlı göletinde tamamladık. Doğanpınar Barajı ne inşaatını bitirdik, 4 bin hektarlık Elbeyli sulamasını inşaatın ihale ettikten sonra da en kısa zamanda bitireceğiz Demirciler göletini bitirdik sulamasında bitireceğiz Narlıca Göleti ve sulaması da iade ettik en kısa zamanda bunları da bitireceğiz. Musabeyli Barajı inşaatına ve Musabeyli sulamasında en kısa zamanda bitireceğiz. Afrin barajı ile 2913 hektar araziyi sulayacak bu işin planlaması da devam ediyor” diye konuştu.

KİLİS

29 Eylül 2019 Pazar

  • İMSAK 04:59
  • GÜNEŞ 06:18
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis’te Ece Seçkin hayranlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Kilis’te Ece Seçkin hayranlarıyla buluştu
Bakan Pakdemirli: Kilis'in içme suyu problemini çözdük
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Kilis'in içme suyu problemini ...
Yeni Emniyet Müdürü Karabulut’dan Vali Soytürk’e ziyaret
YEREL HABERLER Yeni Emniyet Müdürü Karabulut’dan Vali Soytürk’e ...
Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü
Down sendromlu Yusuf ilk kez doğum günü kutladı Down sendromlu Yusuf’a sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Down sendromlu Yusuf ilk kez doğum günü kutladı Down ...
Üniversite de 2019-2020 Akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Üniversite de 2019-2020 Akademik yılı açılış töreni ...
Yeni öğrenciler için oryantasyon eğitimi
YEREL HABERLER Yeni öğrenciler için oryantasyon eğitimi
Şehir içi dolmuşlar kartlı sisteme geçiyor
YEREL HABERLER Şehir içi dolmuşlar kartlı sisteme geçiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X