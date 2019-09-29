Kilis’te Ece Seçkin hayranlarıyla buluştu

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, Kilis’te binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kilis Belediyesi tarafından 7 Aralık Üniversitesinde Bahar ve Şenlik Şöleninde ünlü sanatçı Ece Seçkin, sevenleriyle buluştu.

Kilisliler ile Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ece Seçkin, şarkılarını seslendirdi. Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen tarafından çiçek takdim edilen Ece Seçkin, konser alanına gelenleri coşturdu. Seçkin, yaklaşık iki saat süren konserinde eski ve yeni albümlerinden şarkıları seslendirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren üniversiteli gençler ile Kilisli vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

KİLİS 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:59

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