Yeni üniversiteliler "Kilis Şehir Gezisi" etkinliğinde buluştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesini yeni kazanan öğrenciler için düzenlenen "Kilis Şehir Gezisi" etkinliği, yeni öğrencileri Kilis tanıtım turunda buluşturdu.

Kilis’in kültürünü yansıtan tarihi, kültürel ve turistik mekanların ziyaret edildiği şehir gezisine öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Etkinlikte Şeyh Muhammed Tepesi, Oylum Höyük, Tarihi Salih Efendi Sokağı, Çağlayan Konağı (ÇATOM), Ulu Cami gibi tarihi ve kültürel yerler gezildi. Öğrencilere, gezilen mekanlarla ilgili gezi rehberi tarafından bilgiler verildi.

Kilis’in tarihini ve kültürünü yansıtan mekanları gezerek ve görerek öğrendiklerini belirten öğrenciler, Kilis’i farklı yönleriyle tanıma fırsatı sunan bu kültür gezisinden dolayı çok memnun olduklarını ifade ettiler.

KİLİS 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:24

YATSI 19:38

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