İtfaiye haftası etkinlikleri sürüyor

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Türk İtfaiye Teşkilatının 305. Kuruluş yılı nedeniyle Kilis’te çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İtfaiye haftası nedeniyle eğitimler verildi. Hafta nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Başkan Yardımcıları Servet Ramazan, Mustafa Tohumcu İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Etkinlikler kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü kent merkezinde itfaiye araçları ile şehir turu attı. Öğrencilere itfaiyeciliğin önemi anlatıldı. İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Yardım Müdürlüğü ve Kilis Kan Merkezi ile müşterek bir program yapılarak İtfaiye bahçesinde düzenlenen etkinlikle kan bağışında bulundu.

KİLİS 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

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