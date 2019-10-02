Kilis'te moto-kamyonetler yine trafikte Kilis'te motosikletler ikazlara rağmen kamyonet gibi yük taşımacılığında kullanılıyor

Kilis’te 2 kişilik motosiklete 34 kişi binen ve televizyon, bilgisayar, sebze gibi birçok eşyayı motosikletine yükleyen vatandaşlar trafikte tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te kullanılan araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Motosikletler tehlikeye rağmen yük taşımacılığında da kullanılıyor. 2 kişilik motosiklete 34 kişi binerek trafiğe çıkan vatandaşlar, motosiklete bir de eşyalarını yüklüyor.

Motosiklet sürücülerinden biri, motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte televizyon taşırken, bir başkası da bilgisayar ile monitörünü taşıdı. Başka bir sürücü de motosiklet ile kasa halinde domates taşıdı.

Kilis’te normal karşılanan bu görüntüler trafikte tehlike oluşturmaya devam ediyor.

KİLİS 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:20

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