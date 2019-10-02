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"Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine Erişimin Desteklenmesi" Projesi

İHA

Kilis'te, Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine Erişimin Desteklenmesi" Projesi Kapsamında 'Aile Eğitimi Ve Katılımının Sağlanması' Pilot Eğitimleri verilmeye devam ediyor.

"Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine Erişimin Desteklenmesi" Projesi

Kilis’te, Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine Erişimin Desteklenmesi" Projesi Kapsamında ‘Aile Eğitimi Ve Katılımının Sağlanması’ Pilot Eğitimleri verilmeye devam ediyor.
GAP İdaresi Başkanlığı ve UNICEF İşbirliği ile uygulanmakta olan "Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine Erişimin Desteklenmesi" Projesi Kapsamında ‘Aile Eğitimi Ve Katılımının Sağlanması’ Pilot Eğitimleri veriliyor.
Bu Eğitimleri Yerinde İzlemek İçin Proje Süpervizörü, Şenay Özen Altunkaynak, Kilis’te saha ziyaretleri yaparak, eğitimlere katılım sağlayan aileler ile birebir odak görüşmeler gerçekleştirdikten sonra proje eğitimcileri ile değerlendirme toplantısı yaptı. Projenin amacı risk altında bulunan aile ve çocuklarının gelişiminde sağlıklı rol üstlenmeleri ve toplumsal uyum süreçlerini desteklemeleri yolu ile aile yaşantısının iyileştirilmesi olduğu ÇATOM ve Çocuk Gelişim Merkezleri’nde uygulanan bu çalışmanın, uzun vadede bölgesel bir programa dönüştürülmesi planlandığı bildirildi.

KİLİS

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:01
  • GÜNEŞ 06:20
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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