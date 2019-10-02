Hasancalı köyünün yolu asfaltlanıyor

Kilis’i Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, yapımı tamamlanmak üzere olan Hasanacılı köyünün yolunda incelemelerde bulundu.
Kaymakam Sertaç Kırçuval, Kilis İl Genel Meclis Başkanın Şıhmehmet Yalçın, İl Genel Meclis Üyesi Hasan Bozkurt ile birlikte Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı Köyünde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Hasancalı köyünün kısa süre içerisinde sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanacağı bildirildi.
KİLİS
02 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 05:01
- GÜNEŞ 06:20
- ÖĞLE 12:26
- İKİNDİ 15:46
- AKŞAM 18:22
- YATSI 19:36