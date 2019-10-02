İnşaat halindeki binada yangın çıktı

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Kilis’te, inşaat halindeki bir binasın üst katında tahtaların yanması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çevreyolu üzerinde bulunan bulunan 10 katlı binanın en üst katında kalıp tahtaları bilenmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürüde söndürdü. Yangında maddi hasar oluşurken, ölen yada yaralanan olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KİLİS 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:01

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