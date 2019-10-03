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Kilis’te, GAP İdaresi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle “Yaşlı Destek Merkezi Modeli” Çalıştay’ı yapıldı.

GAP İdaresi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İşbirliği ile İslambey Çatom tarafından yürütülen “Yaşlı Destek Merkezi Modeli” Çalıştay’ı gerçekleştirildi. Çalıştay'a Musabeyli Kaymakamı ve Kilis Vali Yardımcısı Sertaç Kırçuval ile birlikte alanında uzman akademisyen ve ilgili kurumlar katılım sağladı. Çalıştay’da uygulanan proje ile ilgili neler yapılacağı detaylı bir şekilde ele alındı.

KİLİS 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:02

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