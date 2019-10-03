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“Yaşlı Destek Merkezi Modeli” Çalıştay’ı yapıldı

İHA

Kilis'te, GAP İdaresi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle "Yaşlı Destek Merkezi Modeli" Çalıştay'ı yapıldı.

“Yaşlı Destek Merkezi Modeli” Çalıştay’ı yapıldı

Kilis’te, GAP İdaresi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle “Yaşlı Destek Merkezi Modeli” Çalıştay’ı yapıldı.
GAP İdaresi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İşbirliği ile İslambey Çatom tarafından yürütülen “Yaşlı Destek Merkezi Modeli” Çalıştay’ı gerçekleştirildi. Çalıştay'a Musabeyli Kaymakamı ve Kilis Vali Yardımcısı Sertaç Kırçuval ile birlikte alanında uzman akademisyen ve ilgili kurumlar katılım sağladı. Çalıştay’da uygulanan proje ile ilgili neler yapılacağı detaylı bir şekilde ele alındı.

KİLİS

03 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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