Kilis'te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, yaklaşık 105 bin lira değerinde kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küplüce köyü yakınlarında oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine H.B.'nin kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında arama yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 105 bin lira olan kaçak elektrik malzemesi ele geçirdi. Malzemeye el koyan jandarma, H.B.'yi gözaltına aldı.



KİLİS 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:19

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.