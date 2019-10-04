Kilis'te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi

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Kilis'te jandarma ekipleri, 105 bin lira değerinde gümrük kaçağı elektrik malzemesi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, KilisGaziantep Karayolu Küplüce mevkiinde H.B. isimli şahsın kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 105 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektrik malzemeleri ele geçirildi. Kaçakçılık olayıyla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor.

KİLİS 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

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