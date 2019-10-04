Kilis’te, UNICEF Akran Mentörlüğü Projesi “Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi” programı çerçevesinde “Akran Mentörlük” programı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

UNICEF tarafından desteklenen, Kilis Belediyesi tarafından yürütülen ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinin paydaş olduğu proje dahilinde Üniversite Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri dersleri kapsamında yürütülecek olan “Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi” programı çerçevesinde “Akran Mentörlük” programı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Gaziantep’te düzenlenen etkinliğe başta Üniversitemiz UNICEF Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Halil Uzun olmak üzere Üniversitenin çeşitli fakülte ve yüksekokullarından öğretim elemanları katıldı. Kilis Belediyesinin koordinesinde yapılan toplantıya UNICEF adına Ankara ofisinden Dr. Altuğ Akın, Gaziantep ofisinden Dr. Pınar Öktem, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Nüket Örnek Büken ve Prof. Dr. Kadriye Bakırcı ile EDUSER’den Uzman Seyit Sedat Türkeri’nin konuşmacı olarak katıldığı program iki gün sürdü. Toplantıda, Kilis 7 Aralık Üniversitesinin Suriyeli sığınmacılar bağlamında yaptığı sosyal ve akademik çalışmalar, Türkiye’de çocuk koruma ile ilgili yasal ve kurumsal çerçeveler, ergen katılımı, çocuk ve ergenler ile çalışma ilkeleri, çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler ile toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bilgiler verildi. Toplantının son bölümünde, Akran Mentörlüğü programının Güz 2019 planlaması da yapıldı.

Program, bilgilendirme toplantısına dair değerlendirmenin ardından sona erdi.

KİLİS 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

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