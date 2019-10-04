Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay, Kilis’te

Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından birisi olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ile yönetim kurulu üyeleri Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’u ziyaret ettiler.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile birlikte Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’u makamında ziyaret etti. Başkan Bulut, ziyaret nedeniyle Burkay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yoğun bir işbirliğiyle, Kilis'imizi hem ülkemizi çok daha ileriye götürmek için çalışacağız” diye konuştu.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile beraberindekiler, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettikten sonra Gaziantep'e hareket etti.

KİLİS 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

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