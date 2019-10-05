Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanlığına Alpaydın seçildi

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Kilis Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği Başkanlığına Mustafa Alpaydın seçildi.

Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği Başkanlığı Olağan Gene Kurulunda Dernek Başkanlığına Mustafa Alpaydın geçirilirken, yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu, “Hasan Şahmaranoğlu, Uğur Elhan, Hasan Bitken, Mustafa Uğur Baydın”

KİLİS 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:18

YATSI 19:32

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