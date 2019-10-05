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Beşoğlu, “Kış Günleri” şiir kitabına imza günü yaptı

İHA

Beşoğlu, “Kış Günleri” şiir kitabına imza günü yaptı

Kilisli YazarŞair Ayser Masmanacı Beşoğlu, “Kış Günleri” şiir kitabına imza günü düzenledi.
YazarŞair Ayser Masmanacı Beşoğlu, Ayşecik Çay Bahçesinde düzenlediği kitap imza törenine Kilisli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gaziantep ve Kilis’ten yazarlar ve şairlerin yoğun ilgi gösterdiği imza törenine katılanlara Ayser Masmanacı Beşoğlu, teşekkür etti. Beşoğlu, kendisini yalnız bırakmayan Kilisliler ile yazar ve şairlere Kış Günleri” şiir kitabını imzaladı.

KİLİS

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:04
  • GÜNEŞ 06:23
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:32
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