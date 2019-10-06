Kilislilerin motosiklet sevdası Kilis’te tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor

Kilis'te vatandaşların büyük kısmı motosiklet kullanırken vatandaşlar motosiklete aile boyu biniyor.

Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 52’si motosikletlerden oluşuyor. Vatandaşlar, otomobillere göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyor. Bazı vatandaşlar motosiklete 45 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 45 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor.

Kilis’e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

KİLİS 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:16

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.