Çobanbey ve Azez'de patlama: 1 ölü, 15 yaralı

SURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ve Azez ilçelerinde 1 saat ara ile bomba yüklü motosiklet ve araç infilak ettirildi. Patlamalarda 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Çobanbey ve Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet ve araç patladı. PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen bombalı saldırılar 1 saat arayla gerçekleşti. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina ve araç da hasar gördü. Yaralılar, Çobanbey´deki sağlık kuruluşlarına götürüldü.



KİLİS 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:06

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