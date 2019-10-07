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UNICEF Akran Mentörlüğü Projesi öğrenci bilgilendirme toplantısı yapıldı

İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" projesi kapsamındaki "Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi" programı düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Her Çocuk İçin Sosyal Uyum” projesi kapsamındaki “Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi” programı düzenlendi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2017 yılından bu yana paydaşı olduğu, UNICEF tarafından desteklenen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen “Her Çocuk İçin Sosyal Uyum” projesi kapsamındaki “Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi” programı çerçevesinde “Akran Mentörlüğü Programı”nın 20192020 akademik yılı güz dönemi hazırlıkları son hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında, 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesindeki Topluma Hizmet Uygulamaları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulundaki Sosyal Sorumluluk Projeleri derslerini alan 83 öğrencinin, Akran Mentörlüğü Programı kapsamında Gaziantep’te bilgilendirme toplantısına katıldı. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi öğretim elemanları, UNICEF ve Kilis Belediyesi yetkilileri ile birlikte geliştirilen ve Türkiye’de ilk olarak 20182019 bahar döneminde Üniversitemizde pilot uygulaması yapılan Akran Mentörlüğü Programı’nın ileriki dönemlerde farklı üniversitelerde de uygulanabilecek bir model olabileceği düşünülmektedir. Toplantıya, 7 Aralık Üniversitesi adına UNICEF Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Halil Uzun ve Arş. Gör. Zeynel Amaç, Kilis Belediyesi adına Proje Koordinatörü Hülya Elçi, UNICEF adına Ankara ofisinden Nilgün Çavuşoğlu, Özlem Koyuncu ve Hacettepe Üniversitesinden akademisyenler katıldı.
Program çocuk hakları, çocuklarla iletişim, çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin sosyal, psikolojik ve sağlık bakımından etkileri konusunda sunumlarla başladı. Gönüllü olmak ve gönüllülük projeleri hakkında bilgilendirme sunumlarından sonra geçen dönem yapılan çalışmalar paylaşıldı ve proje kapsamında gönüllü üniversite öğrencilerinin sorumlulukları hakkında bilgiler verildi. Son bölümde, 2019 bahar döneminde pilot proje uygulamasında gönüllü öğrenci olarak yer alan Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi öğrencileri Seda Can Canlı, Fatma Çağla Uzun, Ezgi Göçmen, Şermin Demir, Cemalettin Kamacı ve Ali Tecirli akran mentörlüğü projesindeki deneyimlerini paylaştı.
Program planlama, görüş alışverişi ve değerlendirme ile sona erdi.

KİLİS

07 Ekim 2019 Pazartesi

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