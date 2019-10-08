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Askeri birlikler Suriye’deki üs bölgelerine hareket etti

İHA

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.

Askeri birlikler Suriye’deki üs bölgelerine hareket etti

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye’deki üs bölgelerine hareket etti.
Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab’da konuşlanacağı bildirildi.

KİLİS

08 Ekim 2019 Salı

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