Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Yaklaşık 110 araçtan oluşan konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.
Suriye´de terör örgütlerine yönelik harekat hazırlıkları devam ederken, yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkan zırhlı araçlar, Kilis´e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'da ki üs bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi.
KİLİS
08 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:06
- GÜNEŞ 06:25
- ÖĞLE 12:24
- İKİNDİ 15:40
- AKŞAM 18:14
- YATSI 19:27