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Suriye’de toplanan aşiret liderlerinden Fırat’ın doğusuna yapılacak harekata destek

İHA

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon öncesinde, Türkiye ve Suriye'den Kürt, Arap ve Türkmen aşiretlerinin liderleri Azez'de toplanarak, operasyona desteklerini açıkladı.

Suriye’de toplanan aşiret liderlerinden Fırat’ın doğusuna yapılacak harekata destek

Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon öncesinde, Türkiye ve Suriye’den Kürt, Arap ve Türkmen aşiretlerinin liderleri Azez’de toplanarak, operasyona desteklerini açıkladı.
Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclis Toplantısı Kilis'in karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilcesi Siccu beldesinde yapıldı. Beldenin en büyük aşiretinin bahçesinde kurulan çadırlarda yapılan toplantıya, Suriye’deki Kürt, Arap, Türkmen aşiretlerinin yanı sıra Türkiye’de bulunan Arap ve Kürt aşiretlerinin liderleri katıldı.
Yapılan konuşmalardan sonra Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Yönetim Kurulu adına Aşiretler Meclisi Siyası Ofis sorumlusu Salim Abdüzaziz Müslat konuşma yaptı. Son 9 yıldan bu yana Suriye'nin cani bir rejim tarafından her türlü vahşet ve katliama maruz bırakıldığını ifade eden Müslat, "Sahip olduğu tüm suç araçlarını halkına karşı kullanmakla yetinmeyen bu rejim, işlediği suça dışarıdan ortak ettiği türlü şer odaklarının desteğini almış, halkımıza kin besleyen birçok devletin ülkemizde yer edinmesini sağlamış ve gizli ajandalarını uygulamak için suç işlemeyi ve katliam yapmayı kendilerine meslek edinen ayrılıkçı terör örgütlerinin, paralı askerlerin ve paramiliter grupların da yardımıyla vatanın ve milletin kutsallarını çiğnemek, katliamlar yapmak, etnik temizlik uygulamak ve insanları göçe zorlamak suretiyle bölgenin istikrarını tehdit eden bir unsur haline gelmiştir. Söz konusu terör gruplarının başında gelen PKKPYDYPG’nin eylemlerine son verilmesi gerekmektedir. ABD’yi de bu terör çetelerine destek vermekten vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi
Müslat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bizler, Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyeleri olarak Suriye halkının davasına sahip çıkan Türkiye’nin barış ve istikrarı sağlamadaki ve terörle mücadeledeki rolünü gayet değerli ve önemli buluyor, DEAŞ’ın ardından PKKPYDYPG terörist varlığına da son verecek, gizli terör ajandalarıyla mücadele edecek, PKKPYDYPGSDG’nin Kandil çetelerinin terörüne son verecek ve sözkonusu terör gruplarının halkımız hakkında işlediği etnik temizlik ve tehcir suçlarını sonlandıracak her türlü girişim ve adıma tam destek veriyoruz. Bu bağlamda dost ve kardeş ülke Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda başlatmayı planladığı askeri harekatını canı gönülden desteklediğimiz ifade ediyor ve bu operasyonun, kendi öz yurdundan tehcir edilen halkımızın tekrar ülkesine dönmesini ve gerek rejimin zulmünden gerekse terör gruplarının cinayetlerinden korunmasını sağlayacak bir güvenli bölgenin oluşturulması için mutlaka atılması gereken adım olduğunu önemle vurguluyoruz. Diğer yandan PKKPYDYPGSDG teröristlerinin, mevcudiyetlerini muhafaza etmek ve uluslararası destek temini için DEAŞ’ı bir bahane olarak kullandığı, hatta bu bahaneyi güçlendirmek için elindeki DEAŞ mahkumlarını salıverdiği hususlarına da dünya kamuoyunun dikkatlerini çekmek istiyoruz. Allah’ın izniyle, atılacak bu adımın tüm Suriyeliler açısından, Suriye toprağının tamamının diktatörlükten, kin, nefret ve terörden kurtuluşu için bir umut ışığı olacağına inanıyoruz. Son olarak, Milli Ordu’da görev yapan evlatlarımıza ve gurur duyduğumuz o kahraman devrimcilerimize de bir çağrımız olacak; halkınızın yardımcısı ve dayanağı olunuz, sabrı ve sebatı kendinize şiar edininiz. Allah, sizin ve silah arkadaşı olduğunuz Türk kardeşlerinizin yar ve yardımcısı olsun."

KİLİS

08 Ekim 2019 Salı

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