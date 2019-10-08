Başkan Bulut’dan Emniyet Müdürü Karabulut’a ziyaret

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Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bulut, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu ile Servet Ramazan ile birlikte Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile birlikte Kilis İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Mahmut Karabulut’u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bulut, İl Emniyet Müdürü Karabulut’a yeni görevinde hayırlı olması temennisinde bulundu.

KİLİS 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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