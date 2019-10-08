Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Akademik ve İdari Birim Yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı.

20192020 akademik yılında yapılacak olan çalışmalar ve düzenlenecek etkinliklerle ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısına Rektör Karacoşkun’un yanı sıra rektör yardımcıları, rektör danışmanları ile akademik ve idari birim yöneticileri katıldı. Yeni akademik yılın verimli geçmesi dileği ile sözlerine başlayan Rektör Karacoşkun, üniversitenin akademik ve idari birimlerinin işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KİLİS 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:14

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.