Suriye sınırına komando sevkıyatı

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.
Kilis’te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Gaziantep üzerinden gelen komando birlikleri, Kilis’e ulaştı. Mayına dayanıklı kirpilerden oluşan 100 araçlık konvoy, Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.
KİLİS
09 Ekim 2019 Çarşamba
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